Pompei – Denunciato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Molinelle a Pompei hanno controllato due persone intente confabulare tra loro rinvenendo, indosso a una, un involucro contenente 2,8 grammi di cocaina e l’hanno sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

L’altra persona, invece, è stata trovata in possesso di 1310 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso il suo garage dove hanno rinvenuto altri 7950 euro, un involucro con 4,5 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, un 27enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.