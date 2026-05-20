Pompei – Denaro e fucile, fermato 32enne

POMPEI: Scoperta nella città raccontata da Plinio. Nessun reperto ma droga, denaro e un fucile. 32enne arrestato dai Carabinieri

Pompei è abituata da millenni a vedere emergere cose. Lo sono anche i Carabinieri della locale stazione che, ieri sera, durante una perquisizione, hanno trovato denaro, droga e una potente arma da fuoco.

E’ successo nell’abitazione di un 32enne già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno setacciato la sua abitazione e trovato un fucile monocanna calibro 12 con la matricola arasa e 6 carutcce. Poi 100 grammi di marijuana e circa 42mila euro in contante sulla cui origine non sono stati forniti chiarimenti.

In casa anche materiale per il confezionamento delle dosi. Il 32enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio e di arma clandestina.