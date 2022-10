Pompei – Controlli sul territorio, il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Plinio e nelle piazze Vittorio Veneto e Bartolo Longo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 64 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 39 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida con patente scaduta e mancata esibizione dei documenti di circolazione elevando sanzioni per un totale di 1842 euro.