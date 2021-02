Pompei – Controlli in centro città, ecco il bilancio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 56 autoveicoli, 3 motoveicoli ed è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; inoltre, sono state controllate 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nella stessa giornata, infine, i poliziotti hanno controllato in piazza Vittorio Veneto I.C., 41enne oplontino con precedenti di polizia, che durante il controllo ha inveito contro gli operatori spintonandoli e, per tale motivo, è stato denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.