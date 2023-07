Pompei – Controlli della polizia in città: i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pompei ed in particolare nelle vie Plinio e Colle San Bartolomeo, in piazza Esedra e presso gli ingressi agli Scavi di Porta Marina superiore ed inferiore.

Nel corso delle attività sono state identificate 100 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 48 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e poiché sorpreso a bordo di un veicolo sospeso dalla circolazione; infine, è stata ritirata una carta di circolazione.