Pomigliano – Sorpreso con droga, denunciato 36enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco dove, nel giardino, hanno rinvenuto una pianta di marijuana dell’altezza di circa 3 metri mentre, nell’appartamento e sulla rampa di scale che portava al terrazzo, hanno trovato 3 barattoli contenenti circa 38 grammi della stessa sostanza.

Un 36enne pomiglianese, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.