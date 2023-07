Pomigliano Jazz- Suoni del Vesuvio: il connubio musicale tra Oriente e Occidente con Dhafer Youssef, Eivind Aarset e Luca d’Aquino

di Cristina Basso

Nel suggestivo contesto del Vesuvio, su un palco allestito a 1.200 metri, il famoso compositore e cantante tunisino Dhafer Youssef si prepara ad esibirsi nell’atteso concerto estivo che si terrà il 23 luglio nell’ambito della XXVIII edizione di Pomigliano Jazz. Accanto a lui il talentuoso chitarrista norvegese, già suo collaboratore in diversi progetti, Eivind Aarset e la tromba di Luca d’Aquino. Insieme daranno vita ad un evento unico commissionato dal festival, intitolato “Suoni del Vesuvio”, che promette di creare un ponte tra le influenze musicali orientali e occidentali.

Nato nel 1967 a Téboulba, in Tunisia, Dhafer Youssef rappresenta l’avanguardia di un movimento musicale contemporaneo che fonde sapientemente le sonorità orientali e occidentali. In una carriera di 25 anni, ha pubblicato dieci album che spaziano dal jazz all’elettronica, dalla world music alla fusion, senza mai dimenticare le sue radici e la tradizione Sufi. Oltre che con suoi lavori acclamati dalla critica e premiati con prestigiosi riconoscimenti internazionali (il BBC Award nel 2006, l’Edison Award), Dhafer Youssef ha lasciato il segno anche nel campo cinematografico, collaborando alla realizzazione di colonne sonore per registi di fama internazionale come Ridley Scott (Exodus: Gods and Kings), James Horner (The Amazing Spider-Man, Black Gold) e Dave McKean (Luna).

La giornata del 23 si aprirà alla 16.30 presso il piazzale di Ercolano, da cui il pubblico, accompagnato dalle guide vulcanologiche, potrà salire a piedi lungo un percorso panoramico costellato di suggestivi tornanti fino all’orlo del cratere, per infine assistere al grande concerto accomodandosi sui cuscini in uno scenario irripetibile.

L’incontro musicale tra Dhafer Youssef, maestro dell’oud, e Eivind Aarset, virtuoso della chitarra, sullo scenario mozzafiato del Vesuvio promette di essere un’esperienza indimenticabile. Il loro progetto originale, “Suoni del Vesuvio”, incanterà il pubblico con la fusione di influenze musicali provenienti da Oriente e Occidente. Pomigliano Jazz continua a offrire momenti magici all’insegna della musica di alta qualità, in un connubio unico tra arte e natura che rende il festival un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Foto dal web