Pomigliano d’Arco – Oltre 4 anni di reclusione per ricettazione, evasione e documenti falsi: arrestato 53enne

Nella giornata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 28 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione per i reati di ricettazione, evasione e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi tra il 2007 e il 2012.