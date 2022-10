Foto di repertorio

Polonia – Rilevata perdita in un oleodotto che collega la Russia con la Germania

Una delle due linee del gasdotto Druzhba che collega la Russia alla Germania è stata chiusa dopo che è stata rilevata una perdita che attraversava la Polonia centrale. Lo, ha annunciato mercoledì l’operatore polacco PERN. “Le cause dell’incidente non sono al momento note. Il pompaggio sulla linea danneggiata è stato immediatamente interrotto. La linea 2 del gasdotto funziona normalmente”, ha affermato PERN in una nota, specificando che la perdita è stata rilevata martedì entro la notte. Druzhba è l’oleodotto principale che trasporta il petrolio russo in Germania. “Questa parte dell’oleodotto principale trasporta greggio destinato a due raffinerie tedesche: PCK Raffinerie GmbH Schwedt e TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH a Spergau”, ha affermato mercoledì la portavoce del PERN Katarzyna Krasinska. “Le azioni di emergenza sono in corso. Tutti i servizi sono a posto”, ha aggiunto, citato dall’agenzia PAP locale. La fuga è avvenuta vicino alla città di Zurawice, 180 km a ovest di Varsavia. La costruzione dell’oleodotto Druzhba, il cui nome significa “amicizia”, ​​iniziò negli anni ’60. Ha una rete di 5.500 chilometri che trasporta il petrolio dagli Urali alle raffinerie in Polonia e Germania. Un altro ramo dell’oleodotto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” trasporta petrolio russo in Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.