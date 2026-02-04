Pollena Trocchia – Sorpreso con la droga, arrestato 25enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Stefano Trinchera a Pollena Trocchia, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 24 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, di uno sfollagente telescopico e di 1.220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rivenuto una pistola replica priva del tappo rosso, 43 cartucce a salve e diverso materiale per il confezionamento della droga.