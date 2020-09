Pollena Trocchia – Minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli, arrestato 44enne

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a p.u. un 44enne di Pollena Trocchia già noto alle ffoo. L’uomo era in Piazza Amodio a Pollena Trocchia e stringeva tra le mani un coltello da cucina. Stava minacciando la moglie davanti agli occhi dei due figli di 15 e 12 anni.

Allertati da alcuni passanti i militari hanno raggiunto e bloccato l’uomo dopo una breve colluttazione durante la quale il 44enne ha continuato ad insultare e minacciare la donna.

Disarmato, l’uomo è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, episodi di questo tipo non erano una novità.