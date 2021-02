Pollena Trocchia – Manutenzione degli impianti idrici, venerdì sospesa l’erogazione idrica

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 15:30 di venerdì 19 febbraio 2021, nelle seguenti zone di POLLENA TROCCHIA:



Via San Giacomo e relative traverse.



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Piazza Donizetti (Villa comunale), per tutta la durata della sospensione.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.