Pollena Trocchia – 3mila e 500 euro nascosti in camera, arrestato 34enne

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio R. P., 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio anti droga i carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 34enne dove, all’interno della sua camera, sono state trovate 11 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 3 mila e 500 euro in contante provento dell’attività illecita.

L’uomo arrestato è ora in carcere.