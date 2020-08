Polla Folk Fest 35° edizione il 17 e 18 agosto

Ha un sapore speciale questa 35ma edizione del Polla Folk Fest in programma lunedì 17 e martedì 18 agosto a Polla. Riecheggia ancora nell’aria il grande successo della precedente edizione della kermesse, conclusasi a Giugno 2019 con lo spettacolo finale di Goran Bregovic, ma quanto è accaduto quest’anno ha lasciato il segno.

La 35ma edizione, organizzata dal Comune di Polla, con la direzione artistica di Gigi Di Luca, è dedicata al Sindaco Rocco Giuliano, recentemente scomparso, che ha sempre creduto nel festival e nella sua missione: riconoscersi in radici comuni di cultura, attraverso gli strumenti musicali più rappresentativi della tradizione del Vallo di Diano, puntando al recupero delle tradizioni popolari da tutelare, conservare e promuovere, affinché anche le future generazioni siano “protagoniste” del loro avvenire!

Nel folto programma della manifestazione, che come le due precedenti è stata finanziata dal POC Campania 2014-2020, con la regia dell’On. Corrado Matera, Assessore regionale al turismo, ancora una volta saranno protagonisti la musica folk e popolare con artisti italiani e internazionali, teatro, danze e visite guidate, racconti e strumenti della tradizione.

Uno sforzo organizzativo, grazie al supporto di Polis Territorio & Sviluppo srl, società di project management che da anni promuove eventi di promozione turistica in tutta Italia, che è premiato dal pubblico con numerosi eventi già sold out.

Maristella Martella con le sue danze inebrianti, Baba Sissoko, percussionista del Mali, Roy Paci & AretuSka con i suoi ritmi incalzanti, il Canzoniere Greganico Salentino , un nome storico della tradizionale Pizzica, Paolo Apolito ed Antonio Giordano, con la sua Zampogna, in un spettacolo di narrazione e musica che sta riscuotendo grande successo in ogni occasione, sono gli ospiti di quest’anno, accompagnati dalle esibizioni di teatro ‘itinerante’ nel magnifico centro storico di Polla delle Compagnie teatrali Artificio, Tempo e Memoria e LaB Salerno.

“Il programma dell’edizione 2020 del Polla Folk Fest si amplia di preziose e nuove presenze artistiche – afferma Gigi Di Luca. Teatro, Musica e Danza sono le diramazioni di una stessa radice, la cultura popolare. Così se il punto di partenza è lo stesso, la tradizione e quel bisogno di appartenenza, di identità del sud, il punto di arrivo è diverso perché è dato dalla creatività e dalla bravura dei singoli artisti che condurranno il pubblico in un viaggio nella ricerca e nella contaminazione della stessa tradizione.

3 concerti: Canzoniere Grecanico Salentino, Babà Sissoko, Roy Paci & Aretuska; 1 spettacolo di danza della compagnia Tarantarte; 7 performances teatrali del progetto originale ‘Polla Città Teatro’ nei luoghi e per i luoghi storici della città di Polla con le compagnie teatrali Lab Salerno, Artificio e Tempo e Memoria; 1 spettacolo di narrazione e musica con Paolo Apolito e Antonio Giordano.

“E’ un programma – continua Di Luca – che ho immaginato con un carattere multidisciplinare e che assume ulteriore forza narrativa con l’inserimento della sezione Polla Città Teatro e della sezione danza contemporanea in cui Maristella Martella rilegge le danze del sud Italia. Il doppio binario narrativo, tradizione e contaminazione, il doppio sguardo è dato anche dalla scelta dei luoghi, il centro storico per la tradizione e il legame con i luoghi, la piazza per la musica di festa, la musica che crea comunità, che genera contaminazione e nuovi linguaggi con il concerto del Canzoniere Greganico Salentino il 17 e di Roy Paci & Aretuska il 18.“

Tutti gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle norme di contrasto al COVID-19: solo posti a sedere limitati e distanziati 1m gli uni dagli altri, registrazione di ogni partecipante con biglietti personali e non cedibili, controllo documenti di riconoscimento e temperatura al varco di ingresso, obbligo di indossare la mascherina, percorsi distinti di ingresso ed uscita.

La registrazione obbligatoria potrà essere effettuata ai seguenti link:

spettacoli di lunedì 17 agosto

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-polla-folk-fest-35-edizione-17-agosto-2020-116231175575?aff=ebdssbeac

spettacoli di martedì 18 agosto

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-polla-folk-fest-35-edizione-8-agosto-2020-116240694045?aff=ebdssbeac

e tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18 presso l’ Agenzia Curcio Viaggi in Largo F. Curcio Rubertini, n. 1, Polla.

Le visite guidate sono prenotabili al cell. 3201599269 dell’Associazione ‘Lilium’ Polla, Intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”.

PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDI’ 17 AGOSTO

Ore 18.30 – Visite guidate CHIESA DI SS. TRINITA’ – CHIESA DI SAN NICOLA DEI GRECI – CHIESA DI SAN NICOLA DEI LATINI – MUSEO CIVICO “INSTEIA POLLA a cura dell’Associazione Lilium di Polla

Ore 19.00 CENTRO STORICO – CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ Spettacolo di musica e parole ‘Tre compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi’ con Paolo Apolito e Antonio Giordano

20.30 CENTRO STORICO – CHIESA SAN NICOLA DEI GRECI Compagnia Tarantarte in Taràn Danze, Coreografie di Maristella Martella

Ore 21.30 PIAZZA PADRE ANTONIO FORTE Omaggio a ROCCO GIULIANO con la partecipazione di Gruppi Folcloristici INSTEIA POLLA E TANAGER e Giovanni Di Donato

Ore 22.30 PIAZZA PADRE ANTONIO FORTE Concerto di CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

MARTEDÌ 18 AGOSTO Ore 17.00 – Visite guidate CHIESA DI SS. TRINITA’ – CHIESA DI SAN NICOLA DEI GRECI – CHIESA DI SAN NICOLA DEI LATINI – MUSEO CIVICO “INSTEIA POLLA a cura dell’Associazione Lilium di Polla

Ore 19.00 CENTRO STORICO Polla città Teatro ITINERARI TEATRALI NEL CENTRO STORICO a cura della Compagnie teatrali Artificio, Tempo e Memoria e LaB Salerno.

Ore 20.30 CENTRO STORICO – CHIESA SAN NICOLA DEI GRECI Concerto di Baba Sissoko in ‘Solo’ (Mali)

Ore 21.30 PIAZZA PADRE ANTONIO FORTE Concerto di ROY PACI & Aretuska