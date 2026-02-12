Polizia Postale – Attenzione alla truffa del “voto alla ballerina”

Attenzione alla truffa del “voto alla ballerina” su Whatsapp. È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite il canale di messaggistica in cui gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza.

Il link conduce a una pagina web che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice trasmesso via Sms.

L’inserimento delle credenziali consente ai truffatori di acquisire il controllo dell’account di messaggistica della vittima e di contattare subito familiari e amici simulando situazioni di emergenza e richiedendo somme di denaro urgentemente.

Intanto il legittimo titolare che ha perso il controllo del proprio account e non riesce più ad accedervi non è in grado di avvisare tempestivamente i propri contatti.

Si raccomanda la massima attenzione e non aprire link ricevuti tramite applicazioni di messaggistica, anche se provenienti da contatti noti, qualora invitino a votare o a seguire link che richiedono di inserire dati personali.

È importante non comunicare il proprio numero di telefono né i codici di verifica ricevuti via Sms su pagine web sconosciute.

Consigliamo di attivare l’autenticazione a due fattori così da aumentare il livello di protezione del proprio account e di controllare le sessioni attive su altri dispositivi tramite l’apposita funzione dell’applicazione, rimuovendo quelle non riconosciute.

Nel caso si ritenga di avere il proprio profilo compromesso vi invitiamo di informare tempestivamente i propri contatti.