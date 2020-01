Poggioreale- Consegna al figlio 26 grammi di cocaina cucito all’interno dell’accappatoio, arrestata 74enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Napoli hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

I poliziotti hanno controllato un pacco, consegnato dalla madre di un detenuto e contenente alcuni capi di abbigliamento, in cui hanno rinvenuto, cucito all’interno del bordo dell’accappatoio, un involucro di cocaina per un peso complessivo di circa 26 grammi.

La donna, V.C., 74enne napoletana, è stata arrestata per traffico di sostanze stupefacenti.