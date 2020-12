Poggiomarino – Rubinetti a secco tra l’11 e 12 dicembre per lavori di manutenzione, ecco le zone coinvolte

Sospensione del Servizio Idrico per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, dalle ore 20:00 di venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 00:00 di sabato 12 dicembre 2020, nelle seguenti zone di POGGIOMARINO:

Via Principe di Piemonte,

Via Placido de Sangro,

Via P. Gobetti,

Via de Gasperi,

Via De Marinis,

Via Sambuci e traverse,

Via Alessandro Manzoni e traverse,

Via G. Garibaldi,

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa,

Via delle Mura,

Via Ugo Foscolo,

Via Ignazio Palmieri,

Via Caduti per la Patria,

Via Da Vinci,

Via Giovanni Amendola,

Via Brodolini,

Via Aldo Moro,

Tutte le traverse adiacenti.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Piazza PIZZO LAMPIONE, dalle 20.00 alle 24.00 del 11.12.2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.