Poggiomarino – Ritrovate due auto rubate, denunciato 43enne di San Giuseppe Vesuviano

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Strada Provinciale San Giuseppe Vesuviano – Striano a Poggiomarino, hanno notato alcune auto parcheggiate all’interno di un piazzale e le hanno controllate accertando che due di esse, tra cui una priva di targa, erano state rubate lo scorso 21 maggio a Firenze e lo scorso 14 giugno a Roma.

I poliziotti hanno identificato l’uomo che aveva la disponibilità delle chiavi dei veicoli, D.O., 43enne di San Giuseppe Vesuviano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per ricettazione.