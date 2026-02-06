Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di POGGIOMARINO.
Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 19:00 di martedì 10 febbraio 2026 alle ore 06:00 di mercoledì 11 febbraio 2026, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:
CORSO FILIPPO TURATI
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA PIZZO LAMPIONE
VIA ALCIDE DE GASPERI
VIA ALDO MORO
VIA ANDREA COSTA
VIA ARCIVESCOVO RAFFAELE D’AMBROSIO
VIA CADUTI PER LA PATRIA
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DE MARINIS
VIA DELLE MURA
VIA DON GIOVANNI FESTOSO
VIA DON LORENZO MILANI
VIA FILIPPO DI SALVATORE
VIA FOSCOLO UGO
VIA FRANCESCO MIRANDA
VIA FRATELLI CERVI
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIOACHINO ROSSINI
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA GIOVANNI IERVOLINO
VIA IGNAZIO PALMIERI
VIA IV NOVEMBRE
VIA NAPPI
VIA NOCELLETO
VIA PASSANTI FLOCCO
VIA PIANO DEL PRINCIPE
VIA PIERSANTI MATTARELLA
VIA PIO LA TORRE
VIA QUINTO BEVILACQUA
VIA ROMA
VIA SALVATORE BONAGURA
VIA SALVO D’ACQUISTO
VIA SAMBUCI
VIA SAN GASPARE BERTONI
VIA SAPORITO
VIA SORRENTINO
VIA TENENTE LOSCO
VIA TORTORELLA
VIA VITTORIO EMANUELE III
VIA XXIV MAGGIO
VIALE ALESSANDRO MANZONI
VIALE CIMITERO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
