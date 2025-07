Poggiomarino – Mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di POGGIOMARINO:

VIA FRANCESCO MIRANDA

VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

VIA GIACOMO BRODOLINI

VIA NAPPI

VIA PIANO DEL PRINCIPE

VIA SAN GASPARE BERTONI

VIA VITTORIO EMANUELE III

VIALE ALESSANDRO MANZONI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di mercoledì 2 luglio 2025.