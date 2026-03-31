Gentile utente,
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di POGGIOMARINO:
VIA CADUTI PER LA PATRIA
VIA DUCCIO GALIMBERTI
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA IGNAZIO PALMIERI
VIA LEONARDO DA VINCI
VIALE ALESSANDRO MANZONI
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:30 di martedì 31 marzo 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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