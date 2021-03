Poggiomarino – Guasto improvviso, mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di POGGIOMARINO:



VIA GIUGLIANO, VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE, VIA VINCENZO GIULIANO, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA FONTANELLE, VIA XXIV MAGGIO, VIA NOCELLETO, VIA GIACOMO PUCCINI, VIA LONGOLA, VIA IGNAZIO PALMIERI, VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, VIA ALCIDE DE GASPERI, VIA GIACOMO BRODOLINI, VIA SAMBUCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROSA GARGANO, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, VIA XXV APRILE, VIALE ALESSANDRO MANZONI, VIA DE MARINIS, VIA SBRUFFI, VIA ANDREA COSTA, VIA ROMA, VIA SISCARI, VIA FUNARI, VIA NUOVA SAN MARZANO, VIA ALDO MORO, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, VIA CADUTI PER LA PATRIA, VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA RODOLFO MORANDI, VIA FRATELLI ROSSELLI, VIA SAN FRANCESCO, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA GIOVANNI AMENDOLA, VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE, VIA VINCENZO BELLINI, VIA PAPA GIOVANNI XXIII



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 25 marzo 2021.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.