Poggiomarino – Aveva allestito una discarica abusiva in un terreno, denunciato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno denunciato per la violazione della normativa sulla tutela dell’ambiente un 43enne di Scafati già noto alle forze dell’ordine. Aveva creato una vera e propria discarica abusiva, coperta con teli e pannelli installati lungo tutto il perimetro dell’area.

La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino quando un equipaggio in servizio di perlustrazione, insospettito dall’odore acre diffuso nell’aria, ha individuato quale fonte dei miasmi un appezzamento di terreno sito ai margini del Parco Fluviale della Longola.

Oltre la recinzione erano stoccati illecitamente rifiuti speciali e comuni. Nel cumulo di macerie rinvenute carcasse di macchine operatrici, componenti di motori con ancora i residui di combustibile, pneumatici ed altro.

Sul posto è intervenuto per i rilevamenti personale dell’ARPAC Campania e dell’ASL NA3 SUD. L’intera area, estesa per circa 1000mq è stata sequestrata.