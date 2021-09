Poggiomarino – Arrestato per furto 41enne

Ieri pomeriggio un agente del Commissariato Centro della Questura di Milano, libero dal servizio, mentre percorreva traversa Punta Cavo a Sorrento per prelevare la bici che aveva parcheggiato poco prima, ha notato un uomo che, dopo aver divelto il palo in legno dove era legata, è salito in sella e si è dato alla fuga.

Il poliziotto, dopo aver richiesto l’intervento di una volante, lo ha inseguito fino a via Capo dove, con il supporto di una pattuglia del Commissariato di Sorrento, l’uomo è stato bloccato.

L.A, 41enne di Poggiomarino con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.