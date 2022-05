Pietrarsa e Villa Campolieto – Da Azkaban a Diagon Alley: è magia con Harry Potter per veri Potterhead

“Ma dove vivono i cartoni?” prosegue il tour di successo dedicato al maghetto con gli occhiali tondi: il 15 maggio a Pietrarsa e il 29 maggio a Villa Campolieto ad Ercolano. In esclusiva solo a Campolieto in mostra le tre bacchette giganti di Voldermort, Ron ed Ermione.

Due nuovi avventurosi appuntamenti per gli appassionati della saga di Harry Potter stanno per arrivare in provincia di Napoli. Dopo lo straordinario successo de “Il binario magico” a Pietrarsa, il Museo Nazionale Ferroviario il 15 maggio farà da scenario ad “Azkaban”, il nuovo spettacolo interattivo dedicato alla prigione dei maghi descritta nella saga di Rowling.

Il 29 maggio, invece, sarà la spettacolare Villa Campolieto di Ercolano ad ospitare “Diagon Alley”, l’evento interattivo dedicato alla strada magica di Harry Potter nascosta dietro il Paiolo Magico. Due eventi totalmente inediti e ricchi di sorprese e colpi di scena promossi da “Animazione in corso srl” nell’ambito del progetto sociale “Ma dove vivono i cartoni”, in sinergia con la direzione del Museo di Pietrarsa, direttore Oreste Orvitti, e della Fondazione Ente Ville Vesuviane, presidente Gianluca Del Mastro.

Azkaban

Chi non conosce Azkaban, la famosa prigione dei maghi che si erge in mezzo al mare su un’isola? Certamente gli appassionati di Harry Potter sanno bene che qui sono rinchiusi tutti coloro che violano le leggi della comunità magica ed è custodita dai dissennatori. Il 15 maggio a Pietrarsa arriveranno i malefici dissennatori e tutti i maghi di Hogwarts dovranno trovare rifugio per sfuggire alle loro intenzioni diaboliche. Soltanto superando alcune prove, durante l’imprevedibile percorso tra i convogli storici di Pietrarsa, i partecipanti potranno raggiungere l’immunità dagli incantesimi malvagi dei dissennatori. Una volta salvi, i piccoli e grandi maghi, dovranno dare la caccia ad un pericoloso assassino, Sirius Black, scappato dalla sorvegliata prigione per maghi e pronto a compiere i suoi sortilegi mortali. Insomma! Un’avventura unica con tanti colpi di scena dedicata ai più piccoli ma adatta anche ai più grandi, per un’esperienza in famiglia tutti uniti.

Diagon Alley

E che dire della strada magica di Londra con tante stramberie? Sarà dedicata alla Diagon Alley, altro must della saga di Harry Potter, l’evento del 29 maggio a Villa Campolieto, tra le più prestigiose Ville Settecentesche del Miglio D’Oro. Tante le avventure e le sfide da vivere tra i vicoli della strada in cui ci sono vari tipi di negozi e luoghi magici di ogni genere come la Gringott, la Banca dei Maghi e il Negozio di Bacchette di Olivander. E, a proposito di bacchette, solo e soltanto durante questo evento del 29 maggio sarà possibile ammirare le tre Bacchette Giganti di Voldermort, Ron ed Ermione: le installazioni luminose che sono state esposte in nove importanti città d’Italia tra cui Milano, Roma e Napoli. Anche questo evento, e tante sorprese che saranno svelate col tempo, incanterà grandi e piccini che trascorreranno ore magiche con “Ma dove vivono i cartoni?” in luoghi fantastici e nel nome di Harry Potter.

Orari di ingresso: 10/11/12/13-15/16/17/18