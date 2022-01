Picerno – Turris: 0-1. Le parole di Caneo e Primicile: “Siamo vigili, ma non compreremo tanto per farlo.”

Dopo la vittoria col Picerno, ai microfoni il mister Corallino, Caneo e il direttore generale Primicile.

CANEO:

Sulle defezioni: “Ieri sembravano le catacombe, man mano he andava avanti l’allenamento c’erano sempre più defezioni.”

Su Zampa: “Zampa lo conosco da parecchio, è un calciatore di categoria, ha qualità differenti dagli altri calciatori.”

Sui playoff: “La squadra si sta muovendo come si muove chi a obiettivi superiori alla salvezza.”

Sul calendario: “Qui subentrano le alternative se ovviamente non dovessero subentrare altre defezioni. Se cambiassero l’orario delle partite non sarebbe male, così si agevolasse il problema del freddo.”

PRIMICILE:

Le sensazioni: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, oggi sono stati encomiabili.”

Sul mercato: “Dopo una vittoria del genere diamo merito a chi ha giocato, abbiamo 36 punti conquistati da questi giocatori. Se qualcuno non dovesse essere contento di stare tra di noi, cosa che mi è difficile da pensare, lo accontenteremo, se no la Turris resta questa, a meno che non ci siano opportunità dell’ultimo momento.”

Sull’attaccante esterno: “Siamo vigili, non compreremo tanto per farlo. Abbiamo già giocatori importanti.”

Sul futuro: “Siamo abituati a guardare lontano tramite programmazione.”