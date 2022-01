Picerno – Turris: 0-1. I Corallini iniziano l’anno con una vittoria

Inizia con una vittoria il 2022 della Turris, che in quel di Picerno, al netto delle assenze, sfodera un’ottima prestazione e porta a casa i tre punti.

Primo tempo

Al 4′ grandissima occasione per la Turris con Loreto, che di testa raccoglie un cross dalla destra e colpisce a botta sicura, ma Viscovo compie una grandissima parata.

Al 12′ ancora vicina al vantaggio la Turris, stavolta con Leonetti, che in area di rigore salta un difensore e calcia ma il pallone finisce in angolo dopo una deviazione.

Al 38′ lampo del Picerno. De Cristoforo serve in verticale Reginaldo che calcia ma trova una grandissima risposta di Abagnale.

Al 39′ ancora Turris pericolosa, stavolta con Longo, che calcia da posizione defilata, risponde ancora presente Viscovo.

Secondo tempo

Al 48′ ancora Loreto pericolosissimo, stavolta raccoglie il cross dalla destra e colpisce, il pallone sbatte sul palo.

Al 49′ vantaggio della Turris con Manzi. Angolo dalla destra, il pallone arriva sul secondo palo e Manzi di testa insacca.

Al 95′ Taacone si divora il 2 a 0 in contropiede colpendo male il pallone a tu per tu col portiere.

Finisce dunque con una vittoria da parte degli uomini di Caneo che, dopo l’ultimo match del 2021 chiuso con una sconfitta tra le mura amiche contro il Taranto, tornano alla vittoria e lo fanno su un campo ostico e senza giocatori del calibro di Perina, Giannone e Varutti, solo per citarne tre.