Piazzolla di Nola – Interrotta festa di fine anno per mancanza delle autorizzazioni

Nella notte di Capodanno gli agenti del Commissariato di Nola hanno controllato una discoteca di via Castellammare a Piazzolla di Nola dove hanno notato numerose persone assembrate sia all’esterno che all’interno del locale.

Gli operatori hanno identificato l’organizzatore dell’evento ed il titolare della struttura accertando che si stava svolgendo una festa danzante di fine anno con la partecipazione di circa 1000 persone senza le prescritte autorizzazioni per eventi superiori alle 200 unità, pertanto li hanno denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Infine, gli agenti hanno interrotto la festa facendo defluire i partecipanti mentre il locale è stato sequestrato.