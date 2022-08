Pianura – Tenta rapina in una pizzeria, arrestato 23enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una pizzeria di via Luigi Santamaria per la segnalazione di una rapina da parte di una persona armata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che, dopo aver tentato di asportare l’incasso dell’esercizio commerciale con la minaccia di una pistola, era stato bloccato dai dipendenti e da altri avventori i quali, dopo una colluttazione, erano riusciti a disarmarlo nonostante avesse esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

Un 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina.

L’arma, una pistola replica marca “Bruni” cal. 9, è stata sequestrata.