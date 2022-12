Pianura – Sorpreso con droga, nei guai 26enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono entrati in uno stabile di via Claude Monet dove hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 11 dosi contenenti circa 4 grammi di cocaina e 200 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 2 involucri con circa 3,5 grammi di marijuana, 4 stecche di hashish del peso di circa 2,5 grammi e 225 euro.

R.P., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.