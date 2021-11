Pianura – Non si ferma all’alt, denunciato 31enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pallucci hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato dopo pochi metri nella medesima via, dove il conducente è stato bloccato.

S.M., 31enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio e gli sono state altresì contestate tre violazioni del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt, per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione; infine, l’auto è stata sottoposta a sequestro.