Piano di Sorrento – Uomo minaccia di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri

Attimi di paura questa notte a Piano di Sorrento dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Sorrentina sono intervenuti, allertati dal personale 118, in un’abitazione.

Un uomo di 41 anni, con problemi psichici, aveva appena aggredito i propri familiari in preda ad una crisi psicotica. Arrivati sul posto, l’uomo ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stato afferrato per le gambe dai carabinieri mentre si trovava già oltre il parapetto. Inutili i tentativi dei medici di sedare l’uomo. Con non poche difficoltà e una violenta colluttazione i carabinieri sono riusciti a bloccare e a mettere in sicurezza il 41enne che è stato trasferito nel reparto psichiatrico ospedale di Torre Del Greco. Per i carabinieri intervenuti prognosi da 10 giorni a seguito delle lesioni subìte