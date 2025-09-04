Piano di Sorrento – Una Vespa appena rubata e la restituzione nella caserma dei Carabinieri

Mentre la signora Maria Teresa era in caserma per denunciare il furto della propria Vespa anni 90 non avrebbe mai immaginato che proprio in quei minuti i carabinieri, entrando dal cancello principale, le avrebbero consegnato quel cimelio a due ruote.

Sono le 14, siamo a Piano di Sorrento e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia stanno percorrendo le strade del comune di Meta. La gazzella attraversa piazza Scarpati e nota all’altezza di un hotel due ragazzi in sella a una Piaggio Vespa senza casco. I due tentano di allontanarsi ma i carabinieri li bloccano. I ragazzi non hanno i documenti e dicono di avere 17 anni. La scusa del voler passare qualche ora al mare non regge e i militari approfondiscono la vicenda. La centrale operativa segnala ai colleghi in strada che quella Vespa bianca era stata rubata a Piano di Sorrento e che la vittima, una 56enne del posto, stava denunciando il fatto in caserma.

I carabinieri portano mezzo e ragazzi in caserma e lì il ciclomotore viene riconsegnato alla legittima proprietaria ancora incredula.

Gli accertamenti sui ragazzi, entrambi incensurati di Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano, portano alla verità sull’identità dei due. Solo uno – chi era alla guida – ha davvero 17 anni. Il passeggero in realtà ha 20 anni ed aveva mentito sulla propria data di nascita perché temeva ripercussioni giudiziarie peggiori.

I due sono stati denunciati per ricettazione. Il vero 17enne è stato affidato ai propri genitori