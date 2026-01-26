Piano di Sorrento – Sorpreso con la droga, arrestato 40enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne oplontino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Tigli a Piano di Sorrento, hanno notato il predetto che, con fare circospetto, si aggirava nei pressi di una fermata dell’autobus; pertanto, insospettiti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 9 grammi e di 185 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto un altro involucro della stessa sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.