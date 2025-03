Piacenza – Truffa sentimentale, finge amore per depredare i risparmi

I poliziotti della Squadra mobile di Piacenza hanno eseguito misure cautelari personali e reali a carico di un 50enne per circonvenzione di una vedova.

L’attività investigativa è stata avviata grazie alla segnalazione dei dipendenti di Poste Italiane, insospettiti da alcuni movimenti finanziari della donna.

Attraverso le indagini gli agenti hanno scoperto che l’uomo, mediante una serie di raggiri, era riuscito, fingendo di essersi innamorato della vittima, a carpirne la fiducia per accaparrarsi l’accesso al suo patrimonio.

La donna, rimasta da poco vedova, convinta di una possibile convivenza sentimentale, è rimasta in balia dell’indagato che, approfittando delle sue fragilità emotive, ha ottenuto il versamento di oltre 50mila euro.

L’uomo, nel giro di poco tempo, ha sperperato tutto al gioco d’azzardo e ha chiesto in continuazione soldi alla vittima fino all’intervento degli investigatori della Questura.

Una volta venuta a galla la truffa sentimentale, i poliziotti hanno sequestrato preventivamente tutti i rapporti economici della donna e dell’indagato, mettendo in salvo circa 22mila euro, l’ultimo denaro rimasto alla vittima.

Gli agenti hanno inoltre ricostruito che l’uomo era riuscito ad avvicinare la vittima grazie alla collaborazione di un’altra donna, verosimilmente la vera compagna. Questa avendo incontrato casualmente la truffata a bordo di un autobus e comprendendo il suo stato di solitudine, l’aveva messa in contatto con il finto spasimante che in breve tempo l’ha portata sul lastrico. In totale il danno economico subito dalla vittima ammonta a circa 100mila euro.

Considerate le gravissime condotte dell’uomo, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale del divieto di dimora a Piacenza e il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico alla vittima.

Sono in corso indagini per verificare se vi siano altre donne truffate col medesimo espediente.

L’accortezza del personale dell’ufficio postale è stata fondamentale a far emergere la vicenda che, diversamente, sarebbe rimasta sconosciuta alle Istituzioni.