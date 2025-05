Nell’ambito dell’ampio dispositivo di controllo economico del territorio ordinariamente posto in essere dai Reparti del Comando Provinciale di Perugia, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Perugia hanno sottoposto ad un controllo di polizia un’autovettura parcheggiata presso l’area antistante un centro commerciale della frazione perugina di Ponte Felcino, con a bordo due cittadini risultati poi essere di origine albanese.

I finanzieri, insospettiti dal particolare stato di agitazione mostrato da entrambi i soggetti durante il controllo nonché alla luce delle dichiarazioni discordanti rese nell’immediatezza circa la loro identità e il motivo della sosta, hanno proceduto all’effettuazione di più approfonditi accertamenti anche tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia.

Le attività consentivano di riscontrare che uno dei soggetti fermati era gravato da numerosi pregiudizi in materia di stupefacenti e risultava essere ricercato in Italia, in quanto destinatario di alcuni provvedimenti di cattura emessi nel 2021 dall’Autorità Giudiziaria perugina.

La conseguente accurata ispezione effettuata sull’autovettura permetteva di rinvenire una borsa di plastica posta all’interno dell’abitacolo, contenente 5 panetti di cocaina, per un peso complessivo di Kg. 4,6.

Il valore dello stupefacente sequestrato ammonta all’ingrosso a circa 150 mila euro e, una volta “tagliato” e immesso nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 500 mila euro.

Entrambi i soggetti fermati sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.