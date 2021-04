Perù – Uccisa a colpi d’ascia missionaria laica italiana

Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio, è stata uccisa in Perù a colpi di ascia. La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva, forse durante un tentativo di rapina. Inutile la corsa in ospedale e un intervenuto chirurgico d’urgenza. In Perù con l’Operazione Mato Grosso, la missionaria era responsabile nel centro ‘Mamma mia’ di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi. Sul fatto indagano le forze dell’ordine locali.