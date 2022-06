Per contrastare la mafia occorre colpire il gioco illegale

C’è anche il gioco online nella vasta schiera di fonti di guadagno per le reti criminali delle associazioni mafiose. Non solo quindi estorsione, corruzione, truffe e rapine, spaccio nazionale e internazionale di droga, racket e prostituzione. La mafia ha messo le mani su un tesoretto vastissimo, su un ambiente florido e in grande crescita. Per questo occorre fermarlo, per questo le istituzioni sono all’opera per mettere in campo un ramificato sistema di controllo, prevenzione e intervento.

Per farlo si deve partire dai numeri. Quelli dalla UIF, innanzitutto, l’Unità di Informazione Finanziaria, che ha affermato di aver ricevuto qualcosa come 139.542 segnalazioni di operazioni sospette. Un numero che è pericolosamente in aumento rispetto al 2020, con un segno più di oltre 23 punti percentuali. “Il dato è allarmante”, ha spiegato il Professor Emanuele Fisicaro, presidente Cseac-Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance “Piero Vigna”, ai microfoni di Jamma, testata giornalistica di riferimento per tutto l’universo del gambling. È vero – ha spiegato – che difficoltà economiche generate dalla pandemia hanno provocato un aumento del rischio di riciclaggio di denaro e infiltrazioni criminali nel nostro tessuto produttivo”.

E che ci sia la mafia dietro questi meccanismi lo aveva fatto notare anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il generale Giuseppe De Liso: “La mafia ancora oggi non disdegna di mantenere salde le tradizioni di Cosa Nostra come il controllo del territorio, la compravendita dei terreni e la gestione delle acque, guarda poi anche altrove, interessandosi a nuove forme di investimento realizzabili nel campo delle scommesse clandestine e dal traffico internazionale di stupefacenti”. Queste le sue parole alla stampa, al margine di un’operazione che ha portato all’arresto di 31 membri di una cosca mafiosa.

Ma la lotta al gioco illegale e proibito passa non solo per leistituzioni, le forze dell’ordine e i palazzi di potere. Passa soprattutto nelle abitudini di gioco degli utenti. Occorre scegliere, infatti, solo piattaforme di gioco sicure e affidabili, avendo cura di appurare l’appartenenza al circuito ufficiale di ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Basterà cercare nella home page del sito che abbiamo scelto per giocare l’attestato e la certificazione. Solo così infatti si sarà sicuri di giocare in un ambiente sicuro e trasparente, controllato e supervisionato. Per il bene dei nostri soldi, dei nostri dati e della nostra privacy. E ovviamente per contrastare, in piccolo, anche gli interessi della mafia.