Penisola Sorrentina-Intervento straordinario alla condotta idrica : sospensione programmata del servizio [I DETTAGLI]

Nell’ambito delle attività per la tutela della risorsa idrica e il miglioramento del servizio, e a seguito di un’accurata campagna di indagini volte a verificare lo stato di salute delle infrastrutture, è emersa la necessità di intervenire per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza di un tratto della condotta adduttrice DN 600 che alimenta la Penisola Sorrentina e l’isola di Capri. L’intervento è stato avviato il 3 giugno in località Palombara, nel comune di Castellammare di Stabia. Esso prevede la completa rimozione di un tratto aereo della condotta, che sarà sostituito con una nuova tubazione interrata di circa 26 metri. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la continuità del servizio idrico, in linea con quanto già realizzato in passato e in considerazione delle puntuali attività di monitoraggio portate avanti nei mesi scorsi.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori, si comunica che è necessario sospendere il servizio idrico dalle ore 14:00 di mercoledì 11 giugno alle ore 13:00 di giovedì 12 giugno 2025, in alcune zone dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e in alcune strade del comune di Capri.

Pertanto, nelle ore che precedono tale interruzione, si invitano i cittadini a provvedere ad una scorta d’acqua da destinare ai bisogni essenziali. Negli stessi giorni è importante evitare gli sprechi e contenere i consumi non necessari per garantire a tutti un approvvigionamento adeguato.

Per ottimizzare i tempi di riattivazione del servizio sono state programmate specifiche manovre sulla rete finalizzate alla gestione delle riserve di acqua e a una distribuzione ottimale della risorsa.

È stato, inoltre, attivato un piano straordinario per l’organizzazione del servizio idrico sostitutivo con autobotti, cubi di fontanine e serbatoi mobili, per far fronte in modo efficace alle esigenze della popolazione coinvolta.

Per tutte le informazioni sulle zone interessate dalla mancanza d’acqua e sulla localizzazione del servi-zio idrico sostitutivo, si invita a consultare la pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com, in cui sono presenti le comunicazioni e i relativi aggiornamenti.