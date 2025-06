Penisola Sorrentina e Capri-Carabinieri impegnati nei controlli tra giovani, droga e violenza

E’ iniziata a pieno regime la stagione estiva sull’isola di Capri e in tutta la penisola sorrentina con i carabinieri che hanno intensificato i controlli sull’enorme afflusso turistico e sulla movida notturna che ne consegue.

Identificate 222 persone e controllati 103 veicoli con 41 sanzioni al codice della strada.

Controlli notturni ma presenza anche sulle spiagge con i carabinieri sempre attenti alla devianza giovanile che può mettere in pericolo l’incolumità delle persone per bene oltre ad “inquinare” la tranquillità dei luoghi.

Stava andando in spiaggia un 17enne di Sant’Antonio Abate quando ha visto i carabinieri per poi girarsi ed andare via. Siamo a Vico Equense, in località Seiano. I Carabinieri sono impegnati nei controlli sul bagnasciuga e notano l’atteggiamento sospetto di quel ragazzo con costume e zainetto. Perquisito, viene trovato in possesso di un tirapugni. L’arma è stata sequestrata mentre il minorenne, studente e incensurato, è stato denunciato.

Minori, droga e violenza. Parole che spesso si incrociano e che entrano nella movida. Siamo nel centro storico di Sorrento e i carabinieri sono tra le centinaia di persone nella movida giovanile quando notano un ragazzo che li insospettisce. Il giovane è di Torre Annunziata ed ha 17 anni. I militari lo perquisiscono e trovano nelle sue tasche 12 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in dosi, pronta per la vendita al dettaglio. Il minorenne è stato denunciato.