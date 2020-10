Penisola Sorrentina – Bloccato corriere della droga, sequestrato denaro contante e dosi di cocaina destinate alla Sorrento bene

L’altro ieri sera, lungo la SS 145 Sorrentina, nel Comune di Vico Equense, all’altezza di Seiano, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un 39enne di Boscoreale, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Durante un posto di blocco per controllare il traffico in ingresso in Costiera, i militari hanno fermato un’utilitaria con alla guida il 39enne. Accertati i precedenti per droga e visto l’atteggiamento sospetto è scattata la perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno trovato le prime dieci dosi di cocaina pronte per la cessione. Estendendo la perquisizione a casa del fermato è stata rinvenuta ancora qualche altra dose di cocaina (20 grammi in totale) e circa 5000 euro in contanti in biglietti da 50, 20 e 10 euro.

La droga e il denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro. Nel ricostruire i movimenti e i contatti dell’arrestato è emerso che le dosi di cocaina erano probabilmente dirette a insospettabili consumatori sorrentini come approvvigionamento per il fine settimana.

Nella giornata di ieri, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il 39enne è stato processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione. In attesa dell’esito dei gradi successivi di giudizio è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora fuori dalle province di Napoli e Salerno.