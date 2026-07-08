Pedopornografia online – 7 arresti e 30 indagati in 17 città italiane

I poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania insieme a quelli del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) di Roma hanno eseguito perquisizioni e sequestri in 17 città italiane e arrestato 7 persone per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online.

Al termine dell’operazione e di questa prima fase investigativa, alla quale hanno partecipato oltre 100 poliziotti della Postale, risultano indagate altre 23 persone, oltre le 7 tratte in arresto, di età compresa tra i 19 e i 59 anni.

Durante l’indagine, condotta anche con agenti sotto copertura, gli specialisti della Polizia postale di Catania sono riusciti a individuare diversi gruppi che si scambiavano video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile.

Le perquisizioni sono state eseguite a Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona.

L’analisi del materiale sequestrato da parte degli investigatori è tuttora in corso, al fine di acquisire elementi a carico di persone ignote e per identificare le piccole vittime.