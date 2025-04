Patto Comune Torre Annunziata – Eav – Parco archeologico di Pompei: Ticket di viaggio per rilanciare Oplontis, protocollo d’Intesa per attività di co-marketing

Un biglietto Eav per promuovere la Villa Poppea e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti del Parco archeologico di Pompei presso la stazione di Piazza Garibaldi. Due azioni di marketing e di sinergia tra il Parco archeologico, il Comune di Torre annunziata e l’EAV per la promozione dei siti della Grande Pompei.

La prima è una iniziativa promossa dal Comune di Torre Annunziata, su proposta dell’Assessore al Turismo Alfonso Ascione, con il Parco Archeologico di Pompei e la Direzione Eav per sostenere l’offerta turistica dell’area archeologica di Oplontis.

Nei prossimi giorni nelle biglietterie Eav saranno disponibili 10mila ticket del circuito “Urbano Napoli”. Al centro del biglietto una foto della Villa di Poppea e lo slogan “Visit Oplontis”.

L’iniziativa, che rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune e Eav per attività di co-marketing, è stata presentata oggi presso la Direzione Generale Eav di Napoli. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel e il Direttore Generale Eav Umberto De Gregorio e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

“L’idea del ticket di viaggio con l’immagine di Oplontis nasce dalla volontà di supportare la promozione dell’area archeologica e intercettare i tantissimi turisti che arrivano sull’area metropolitana di Napoli. Torre Annunziata offre tanto oltre la Villa di Poppea: sostenere la promozione di Oplontis consente anche di allargare l’attenzione su chiese, centro storico e scorci che abbiamo sul nostro territorio. La Direzione del Parco sta facendo un lavoro straordinario per promuovere l’area archeologica dell’intero territorio vesuviano meglio nota come la Grande Pompei. Ogni Comune deve fare la propria parte per intercettare flussi turistici e l’iniziativa del ticket, lanciata dall’assessore Ascione e inserita nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Eav, vuole essere da supporto in questa direzione”. – dichiara il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

Altra novità è la sottoscrizione dell’accordo Eav – Parco per l’attivazione di una postazione presso la biglietteria della stazione della circumvesuviana di Piazza Garibaldi per la vendita di biglietti del Parco Archeologico di Pompei. Un’azione finalizzata ad agevolare l’accesso dei visitatori nei siti della Grande Pompei che, una volta arrivati nei luoghi da visitare, potranno immediatamente entrare senza fare file. Presso il sito di Pompei dallo scorso novembre è stato introdotto il limite giornaliero di accesso al sito e il biglietto nominativo. Acquistando il biglietto in stazione i visitatori in arrivo con la circumvesuviana potranno assicurarsi e velocizzare la procedura di ingresso.

“È un’ottima iniziativa per la battaglia per la Grande Pompei in cui ci affiancano sempre più istituzioni e attori locali. – ha aggiunto il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – Il Parco punta sul concetto di una Grande Pompei, ovvero di un ampio parco diffuso che connette la città antica di Pompei con le ville suburbane del territorio, cioè Villa di Poppea a Torre Annunziata, Villa Regina a Boscoreale, e le Ville Arianna e San Marco a Castellammare di Stabia. Ben venga ogni azione di promozione territoriale che aiuti in questa direzione. Un plauso al comune di Torre Annunziata per l’iniziativa proposta, che si aggiunge l’accordo di vendita dei biglietti del Parco alla stazione. “

“Il ruolo di EAV, oltre a quello istituzionale di connettore territoriale, sta assumendo sempre più la connotazione di facilitatore delle iniziative culturali locali – dichiara Umberto De Gregorio, Presidente di EAV – Essere coinvolti in progetti di promozione e valorizzazione dei Comuni che serviamo con il trasporto pubblico, sottolinea l’apprezzamento delle istituzioni verso l’impegno profuso da EAV. Ancora più importante per noi è la creazione di nuove sinergie con il Parco Archeologico di Pompei che costituisce una nuova opportunità per realizzare una offerta più ampia di servizi rivolti verso l’utenza all’interno della stazione di Garibaldi, punto focale del turismo regionale”