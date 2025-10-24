Fonte e foto sportello dei diritti

Passeggero di una nave da crociera cade in acqua e scompare

“Codice Oscar a dritta!”, un passeggero è caduto in mare dalla nave da crociera Norwegian Jewel in rotta da Barcellona a Miami, hanno confermato le autorità. L’incidente è avvenuto il 20 ottobre tra le Azzorre e gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, lunedì 20 ottobre un passeggero è caduto dalla nave da crociera Norwegian Jewel. I vacanzieri a bordo della Norwegian Jewel, partita da Barcellona il 15 ottobre 2025 con destinazione Miami, raccontano di essere stati svegliati alle 2 del mattino dagli altoparlanti che trasmettevano il messaggio “Codice Oscar a dritta”.Questo avviso (Codice Oscar a dritta) è un segnale di emergenza marittima che indica che una persona è caduta in mare. Un passeggero britannico ha dichiarato al Mirror che il personale della nave ha confermato che qualcuno era “caduto in mare” e che la nave da crociera era in “modalità di ricerca e soccorso “, e stava attualmente navigando nell’Oceano Atlantico. “Stavo dormendo nella mia cabina. Il capitano ha trasmesso un annuncio con la scritta ‘codice Oscar dritta’”, ha raccontato il passeggero britannico, che ha preferito rimanere anonimo. “Dato che la stessa cosa è stata trasmessa anche nelle nostre cabine, ho pensato che potesse essere una cosa seria e ho fatto una ricerca su Google per scoprire che Oscar significa ‘persona in mare'”.”Siamo profondamente dispiaciuti di dover confermare che lunedì 20 ottobre 2025 siamo stati informati che un passeggero è caduto in mare mentre la nave era in rotta da Ponta Delgada, in Portogallo, a Miami “, ha affermato un portavoce della Norwegian Cruise Line in una dichiarazione visionata dal WPLG Local 10. Le autorità, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, allertate dall’equipaggio della nave hanno dichiarato che “E’ stata condotta un’operazione di ricerca e soccorso su larga scala con diverse imbarcazioni”. Purtroppo, la ricerca non ha prodotto risultati e ” le autorità hanno permesso alla nave di proseguire il suo viaggio”, si legge nella dichiarazione. “Il nostro team sostiene i cari del passeggero in questo momento così difficile e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro “, prosegue la dichiarazione. Si prevede che la nave arriverà a Miami lunedì prossimo. La nave da crociera Norwegian Jewel è stata costruita nel 2022, è lunga 294 metri, larga 38 metri, 15 ponti, ed ha 1190 cabine per i passeggeri mentre l’equipaggio è composto da 1069 unità, può trasportare circa 2.376 passeggeri a occupazione doppia, batte bandiera delle Bahamas.