Parma – Napoli 2-1, successo emiliano al Tardini. Gol azzurro di Insigne su rigore

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Allan (65′ Elmas), Demme (85′ Lobotka), Fabian Ruiz (77′ Zielinski), Politano (65′ Callejon), Insigne, Lozano (85′ Younes). A disp.Karnezis, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Mertens. All.Gennaro Gattuso

Parma: Sepe, Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella, Grassi (62′ Barillà), Brugman, Kurtic (75′ Iacoponi), Siligardi (58′ Kulusevski), Caprari (75′ Gervinho), Karamoh (62′ Inglese). All. Roberto D’Aversa

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 45’+3′ Caprari rig, 54′ L. Insigne rig., 87′ Kulusevski rig.

Note: ammoniti Lozano, Iacoponi, Mario Rui, Brugman

PARMA – Tre rigori, un gran caldo ed un finale beffardo. Con un penalty, l’ultimo, molto dubbio. Il Parma batte il Napoli e tira qui una linea dritta su questo campionato conquistando la salvezza aritmetica. Il Napoli comanda il gioco praticamente per tutto l’incontro ma non riesce a tesaurizzare la superiorità di palleggio. Il Parma segna quando sta finendo il primo tempo: Grassi inciampa su Mario Rui in corsa, l’arbitro ci vede il danno procurato e fischia rigore. Caprari va a tirarlo e lo segna. Gli azzurri pareggiano ad inizio ripresa su un altro rigore concesso per una ribattuta di mano di Grassi all’interno dell’area. Insigne spiazza Sepe e pareggia. Poi tanto Napoli, con gli emiliani schiacciati dietro in barricata oltranzista. Fino alla ripartenza di Kulusevski che, quasi al 90esimo, si aggancia con Koulibaly in area, deviando la linea di corsa. L’arbitro Giua fischia il terzo rigore. E Kulusevski segna il sorpasso dal dischetto. Parma salvo. Napoli vivo ma non premiato. Si ricomincia sabato contro il Sassuolo al San Paolo…

– PRIMO TEMPO –

4′ – spaccata in area di Politano, respinge Sepe

20′ – possesso palla del Napoli che comanda il gioco

27′ – sinistro di Fabian, alto

30′ – salvataggio di Di Lorenzo sulla linea su tiro di Siligardi

32′ – destro di Di Lorenzo, blocca Sepe

35′ – ammonito Lozano

43′ – cross al volo radente di Di Lorenzo, salva un difensore che libera

45′ + 1′ – rigore per il Parma: fallo di Mario Rui su Grassi in area

45′ + 3′ – gol del Parma su rigore di Caprari: 1-0

– SECONDO TEMPO –

48′ – punizione di Insigne, alta

52′ – rigore per il Napoli per fallo di mano di Grassi in area

54′ – gooooool Insigne! Lorenzo infila l’angolo su rigore: 1-1

58′ – entra Kulusevski per Siligardi

62′ – entra Barillà per Grassi

62′ – entra Inglese per Karamoh

65′ – entra Elmas per Allan

65′ – entra Callejon per Politano

68′ – sinistro di Fabian, alto

73′ – accelerazione di Lozano, Sepe devia in tuffo

75′ – entra Iacoponi per Kurtic

75′ – entra Gervinho per Caprari

77′ – entra Zielinski per Fabian Ruiz

80′ + 3′ – ammonito Iacoponi

85′ – destro di Di Lorenzo, alto di poco

85′ – entra Lobotka per Demme

85′ – entra Younes per Lozano

87′ – rigore per il Parma per un intervento di Koulibaly su Kulusevski che l’arbitro ritiene falloso. Decisione molto dubbia

87′ – gol e sorpasso del Parma con Kulusevski che segna dal dischetto: 2-1

90′ + 1′ – ammonito Brugman

90′ + 4′ – destro di Younes in area, alto

90′ + 6′ – finisce col successo del Parma al Tardini

Fonte e foto sscnapoli.it