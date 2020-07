Parma – Napoli 2-1, le pagelle: Ruiz, Insigne e Di Lorenzo i migliori. Allan Irriconoscibile

MERET 6: praticamente mai impegnato seriamente, imparabili i due rigori ducali. Sicuro e pronto nelle prese alte. Impallinato

MARIO RUI 5,5: si vede poco in uscita, non manca qualche buco alle sue spalle. Provoca il primo rigore ma il contato è minimo. Accecato

MAKSIMOVIC 5,5: primo tempo con qualche errore di troppo in appoggio, meglio nella ripresa ma nel complesso cerca troppo l’anticipo sugli sguscianti attaccanti ducali. Avventato

KOULIBALY 5,5: disputa una buona gara ricca di chiusure e interventi decisi a sbrogliare situazioni pericolose. Rovina tutto nel finale facendosi scappare via Kulusevski che poi finisce a terra in area, anche qui rigore comunque molto discutibile. Uccellato

DI LORENZO 6,5: macina chilometri su tutta la fascia arrivando spesso sul fondo, anche in maniera pericolosa. Salva sulla linea un gol fatto, tante chiusure e sgroppate ficcanti. Indemoniato

FABIAN RUIZ 6,5: unico in mediana ad avere le qualità per inventare qualcosa. Provoca il rigore, prova spesso il tiro da fuori. Cerca di scardinare le fitte maglie della difesa di casa con inserimenti e passaggi filtranti. Grimaldello (dal 77′ ZIELINSKI s. v.)

DEMME 5,5: nella prima frazione di gioco soffre il pressing alto degli avversari. Alza il baricentro nel secondo tempo ma si limita al passaggio in orizzontale. Eclissato (dall’85’ LOBOTKA s. v.)

ALLAN 5: lontano parente del giocatore grintoso e inesauribile di un tempo. Un passaggio arretrato sciagurato manda in porta Karamoh. I ritmi bassi non lo aiutano ma sembra un corpo estraneo. Irriconoscibile (dal 64′ ELMAS 5,5: non un grande impatto sulla gara. Dovrebbe dare maggiore qualità e imprevedibilità alla manovra ma non incide. Bloccato)

POLITANO 5,5: fallisce una buona occasione nel primo tempo, prova sempre ad affondare ma a risultati alterni. Fumoso (dal 64′ CALLEJON 6: gioca da falso nueve dimostrando la sua solita intelligenza tattica, anche se non ottiene molti palloni giocabili. Tuttofare)

LOZANO 5,5: gioca da punta centrale ma non trova molti spazi. Fatica ad esaltare le sue caratteristiche, probabilmente non era la gara ideale per l’esperimento da falso nueve. Quasi mai pericoloso. Ingabbiato (dall’85’ YOUNES s. v.)

INSIGNE 6,5: realizza il rigore del momentaneo 1-1, copre tutto l’out di sinistra sacrificandosi molto anche in ripiegamento. Ci prova fino all’ultimo guidando il forcing finale. Encomiabile