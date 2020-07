Parma – Napoli 2-1, Gattuso: “Mi fa rabbia perdere una gara così. Il Parma non ha mai tirato in porta”

“Perdere così mi fa girare le scatole“. Gennaro Gattuso commenta con amarezza la sconfitta del Tardini.

“Il Parma non ci ha mai tirato in porta su azione, noi siamo stati bravi sul palleggio ma ultimamente non riusciamo a finalizzare e facciamo fatica a concretizzare le azioni offensive”.

“Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio del primo, però dopo la metà campo soffriamo a imporci. Oggi non avevamo una prima punta ma Lozano mi è piaciuto, ha interpretato il ruolo con le sue caratteristiche”.

Sui rigori: “Per me non ci sta nessuno dei tre. Neppure il nostro. L’arbitro è giovane ed è assolutamente in buona fede, ma mi sembrano decisioni che lasciano perplessità”.

“Sull”ultimo fischiato a Koulibaly, poi, l’attaccante del Parma era già in caduta. Mi spiace perchè onestamente, almeno ai miei tempi da giocatore, non ho mai visto fischiare questo tipo di rigori”.

Fonte e foto sscnapoli.it