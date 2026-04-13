Parma – Napoli: 1-1. Mc Tominay risponde a Strefezza, ma non basta. L’Inter scappa

Finisce 1-1 la gara del Tardini tra Napoli e Parma. Al gol di Strefezza in apertura risponde il solito Mc Tominay al 60°.

Non basta il dominio assoluto degli uomini di Conte, che tengono rinchiusi il Parma nei trenta metri davanti a Suzuki. Pagata a caro prezzo un’indecisione iniziale di Juan Jesus che, anziché seguire Strefezza, chiude, con Buongiorno e male, su Elphege, lasciando il campo libero all’italo brasiliano per battere Milinkovic Savic.

Il pareggio di oggi pone una pietra tombale ai residui sogni scudetto. Ora la distanza dall’Inter, vittoriosa in serata a Como, è di 9 punti a 3 turni dalla fine.

Il Tabellino

PARMA: Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia (66′ Estevez), Keita, Bernabé (66′ Ordonez), Strefezza (72′ Mikolajewski), Elphege (59′ Sorensen). All. Cuesta.

NAPOLI: Milinkovic-Savic, Juan Jesus (46′ Beukema), Buongiorno, Olivera; Politano (79′ Gutierrez), Anguissa (56′ Alisson), Lobotka, Spinazzola; De Bruyne (79′ Elmas), McTominay; Hojlund (66′ Giovane). All. Conte

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 1′ Strefezza, 60′ McTominay

Note: ammonito Circati

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento del tecnico Antonio Conte:

“C’è rammarico perchè avremmo voluto continuare la striscia vincente, ma eravamo anche consapevoli della difficolta del match”

“Purtroppo abbiamo concesso un gol in avvio che ha condizionato l’andamento della partita. Poi abbiamo dato tutto per rimontare e cercare il sorpasso. Non è andata come volevamo ma devo ringraziare i ragazzi per il grande impegno dimostrato anche oggi”.

“Non perdiamo di vista l’obiettivo principale che è quello di consolidare il posto in Champions e poi continueremo a guardare in alto cercando sempre di dare il massimo”

Questa la analisi di Sam Beukema:

“E’ stato un peccato aver subìto gol immediatamente, però la squadra ha reagito bene e alla fine avremmo meritato la rimonta”

“Il nostro obiettivo è l’ingresso in Champions League ma non ci fermiamo e vogliamo dare il massimo nelle prossime 6 gare”

“La mia stagione è stata positiva anche sotto il profilo umano. Ho conosciuto un gruppo fantastico e spero di poter crescere con questa squadra per raggiungere grandi traguardi in futuro”