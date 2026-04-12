Parma – Napoli 1-1, le pagelle: McTominay importante, male Juan Jesus

MILINKOVIC SAVIC 6: non può nulla sul gol di Strefezza, rischia un po’ con un uscita spericolata. Spavaldo

JUAN JESUS 5: si perde Strefezza sul gol, il Napoli soffre tanto dalla sua parte. Conte lo toglie a fine primo tempo. Stralunato (dal 45′ BEUKEMA 6: mette ordine in difesa, presidia bene la sua zona. Ordinato)

BUONGIORNO 5,5: non si intende bene con Juan Jesus sul gol ducale, meglio nel secondo tempo. Distratto

OLIVERA 5,5: prova ad impostare da dietro ma combina poco, qualche sbavatura di troppo. Opaco

POLITANO 5,5: prova diversi dribbling senza successo, spreca una bella occasione ad inizio ripresa. Fumoso (dal 78′ GUTIERREZ s.v.)

LOBOTKA 6: dirige bene il gioco in mediana, prova spesso a dare verticalità alla manovra. Professore

ANGUISSA 5,5: non è in condizione e si vede, poco dinamico e inserimenti non efficaci. Imballato (dal 55′ ALISSON 6,5: dà la solita scossa alla gara con sgroppate e serpentine. Crea tanto. Scattante)

SPINAZZOLA 5,5: nel primo tempo prova a creare qualcosa, cala nella ripresa. Appannato

DE BRUYNE 6: gioca sempre di prima, serve un ottimo cross a Hojlund che non ci arriva. Sempre nel vivo del gioco. Ispirato (dal 78′ ELMAS s.v.)

MCTOMINAY 6,5: trova la rete regalando il pari agli azzurri. Incide anche se il Parma gli regala pochissimi spazi. Importante

HOJLUND 6: solita gara di movimento e sacrificio, trova l’assist per McTominay. Caparbio (dal 66′ GIOVANE 5: tocca pochissimi palloni, non si vede. Fantasma)