Foto sscnapoli

Parma – Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen spacca la partita, ottimo Lozano. Insigne e Mertens sugli scudi

OSPINA 6: nel complesso poco impegnato, coraggioso nelle uscite rischiando anche un brutto colpo. Sempre a suo agio nel gioco con i piedi salvo rischio nel finale. Certezza

DI LORENZO 6,5: molto attento in fase difensiva con ottime diagonali. Prova a sganciarsi quando ha spazio davanti a sé. Motorino

MANOLAS 6: soffre poco la prestanza dei due attaccanti ducali che restano a debita distanza. Qualche buona chiusura, gioca poco d’anticipo tenendo bene la posizione. Concentrato

KOULIBALY 6,5: gli attaccanti di casa gli fanno il solletico. Chiude ogni varco dalle sue parti, bravo nel far ripartire l’azione dalle retrovie. Imponente

HYSAJ 6: gara molto tattica e prudente la sua. Resta bloccato sulla linea difensiva soffrendo molto poco. Ancorato

ZIELINSKI 5,5: non riesce ad incidere, trova pochi varchi per i suoi inserimenti. Cincischia su un ottimo pallone di Insigne che lo libera in area. Giornata storta la sua. Pasticcione (dall’88’ LOBOTKA s.v.)

DEMME 6: solito lavoro oscuro in mediana, fa girare palla con intelligenza e precisione. Si limita però al passaggio corto senza strafare. Onesto (dal 61′ OSIMHEN 7: spacca la partita con un impatto devastante. La sua presenza in area libera al tiro Mertens che segna, è autore di alcune sgroppate a velocità supersonica. Cerca sempre la profondità facendo anche da sponda per aprire varchi importanti. Travolgente)

FABIAN RUIZ 5,5: prova diverse volte il tiro dal limite ma senza mai trovare lo specchio. Fatica ad alzare ritmo e qualità nelle giocate. Appannato (dall’83’ ELMAS s.v.)

LOZANO 7: fa sempre i movimenti giusti con Insigne che lo cerca spesso in stile Callejon. Pezzella non lo tiene mai, quando affonda crea sempre scompiglio. Dai suoi piedi nascono le azioni dei due gol. Funambolico (dall’83’ POLITANO s.v.)

INSIGNE 7: nel primo tempo è il più attivo, con ripartenze e sventagliate ad aprire la difesa avversaria. Nella ripresa, quando il Napoli cambia marcia, sale in cattedra colpendo un palo e siglando da due passi il gol del 2-0. Scatenato

MERTENS 7: dopo una prima frazione sotto tono con l’ingresso di Osimhen trova gli spazi giusti. Sblocca la gara di precisione, dialoga molto bene con il neo acquisto dimostrando di poter incidere anche arretrando il suo raggio d’azione. Sentenza (dall’88’ PETAGNA s.v.)